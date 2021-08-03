Azerbaycan'dan gelen itfaiyeci: Kardeşlerimiz için elimizden geleni yaparız

Muğla Marmaris'teki orman yangını, 2'nci gününde de söndürülmeye çalışılıyor.

Kardeş ülke Azerbaycan'dan gelerek yangın söndürme çalışmalarına destek veren 40 Azerbaycanlı itfaiyeci de sahadaki çalışmalarda görev alıyor.

Arama kurtarma ve itfaiye ekibi, Datça karayolundaki ormanlık alanda çalışmalara başladı.

"YABANCILIK DUYMADIK"

Azerbaycanlı ekip, alevlerle canla başla mücadele ediyor. Azerbaycan'dan gelen ekipten Kamil Dilaverev, "Durum çok kötü ama her zaman Türk kardeşlerimiz için elimizden geleni yaparız. Burası kendi memleketimiz, yabancılık duymadık. İnşallah durum sizler için daha iyi olur." dedi.

"ELİMİZDEN NE GELİRSE YAPIYORUZ"

Bir diğer itfaiyeci İkbal Küçürlü de "Kardeş ülkemizdeki yangını söndürmeye geldik. Elimizden ne gelirse yapıyoruz. İnşallah üstesinden geleceğiz." diyerek, Türk halkına geçmiş olsun mesajı gönderdi.

"YANGIN BAŞLADIĞINI DUYUNCA HEMEN GELDİK"

Kufeyt Abdullahev de, "Hepimiz Azerbaycan'dan geldik. Hepimiz itfaiyede uzman çavuşuz. Var gücümüzle Türk kardeşlerimize yardım etmek için çalışıyoruz. Büyük bir arazide Türkiye'de yangın başladığını duyunca hemen geldik. Şu an aldığımız bilgilere göre pek çok yerde yangın başlamış. İstiyoruz ki çalışalım, hızlıca buraları kurtaralım sonra da diğer yerlere geçelim." ifadelerini kullandı.