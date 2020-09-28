Azerbaycan Ordusu ele geçirdi! Ermenistan'a büyük darbe, Aliyev'den kritik karar

Ermenistan'ın dün Azerbaycan'a saldırmasıyla tansiyon yeniden yükseldi. Türkiye, kardeş Azerbaycan'a tam destek açıklaması yaparken, ABD'deki Ermeni lobisi de harekete geçti. Dünyaca ünlü Ermeni isim Kim Kardashian, Azerbaycan ile Türkiye'ye haddini aşan suçlamalar yöneltirken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise Erivan'a destek verdiğini açıkladı.

İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Azerbaycan ve Ermenistan'ı itidal göstermeye ve aralarındaki çatışmayı derhal durdurmaya çağırıyoruz. Askeri çatışma, ikji ülke arasındaki soruna çözüm değildir.

BAKÜ'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu Ermenistan'ın sivilleri hedef almasını kınamaya çağırdı ve Erivan'ın Dağlık Karabağ yakınlarındaki Terter kasabasındaki sivil yerleşim alanlarını bombaladığını açıkladı.

TALIŞ KÖYÜ ETRAFINDAKİ MEVZİLER ELE GEÇİRİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun mevzilerine füze ve toplarla darbe indirildiği, Ermeni güçlerin geri çekildiği bildirildi. Terter bölgesi yakınlarındaki Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerin işgalci güçlerden temizlendiği ve Ermeni güçlerin ağır kayıplar verdiği aktarıldı. Bakanlık, Ermeni askerlerin cesetlerinin havadan çekilmiş görüntülerini de paylaştı.

ERMENİ YARBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Talış köyü yönündeki çatışmalarda Ermeni Hava Taburunun Komutanı Yarbay Lernik Babayan öldürüldü ve komutasındaki askeri birlik personeli ağır kayıplar verdi. 22 Ermeni tankı ve diğer zırhlı araçlar, 15 OSA uçaksavar füze sistemi, 18 insansız hava aracı (İHA), 8 topçu parçası imha edildi, 550'den fazla asker öldürüldü. Çok sayıda asker yaralandı. Ermeni Ordusuna ait 3 mühimmat deposu imha edildi.

BM'DEN ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmalardaki sivil ölümlerini kınayarak çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı. Guterres, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi de yapacağını belirtti.

"TÜM POZİSYONLARI KAYBETTİK! DÜZİNELERCE ÖLÜ VAR"

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan'dan itiraf gibi açıklama geldi. Harutyunyan, "Karabağ'ın güneyindeki tüm pozisyonları kaybettik. Düzinelerce ölü var" dedi.