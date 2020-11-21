Azerbaycan tezkeresi Meclis'ten geçti
TBMM'de Karabağ'a Türk askerinin gönderilmesine ilişkin tezkere kabul edildi. Tezkereye göre, Türk askeri 1 yıl boyunca Azerbaycan'da görev yapacak. Bölgede ateşkesin kontrolünü sağlayacak.
GÜNDEM 21.11.2020, 09:31
Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Bu kararla birlikte Türk askeri, Karabağ'daki ortak merkezde 1 yıl süreyle görevlendirilecek.
Tezkere TBMM'nin Genel Kurulu'nda kabul edildi. AK Parti, CHP MHP ve İYİ Parti tezkereye 'evet' oyu verdi.
TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan tezkeresi mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından "Hayırlı olsun." mesajını paylaştı.Şentop, Twitter'daki hesabında, "Anayasa’nın 92’nci maddesine göre verilen Azerbaycan Cumhuriyetine asker gönderilmesine dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM’de kabul edildi. Hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.
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