Azerbaycanlı "alev savaşçıları" ülkelerine uğurlandı
Muğla ve Aydın'daki büyük yangınların kontrol altına alınmasında Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'nın itfaiye personeli de önemli görev üstlendi. Azerbaycan'dan yangınlarla mücadele için Türkiye'ye gelen 730 personel ülkesine uğurlandı.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı bünyesinde görev yapan itfaiye ekipleri, yangınları kontrol altına aldıkları alanlarda soğutma çalışması da yaptı.
Muğla'daki tesis ve öğrenci yurtlarında misafir edilen Azerbaycanlı itfaiyeciler ülkelerine uğurlandı.
"Türk İtfaiyesinden kardeşlerimiz ile birlikte bu yangınları defettik"
Azeri komutan yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Biz burada yangınlara müdahale ettik. Türk İtfaiyesinden kardeşlerimiz ile birlikte bu yangınları defettik. Türk kardeşlerimizin yanında olduk. İyi günde dostlar, arkadaşlar çok olur. Lakin kötü günde dostlar bilinir, kardeşler bilinir."
730 kişilik uzman ekip Azerbaycan'a döndü
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan 730 kişilik uzman ekip, iki hafta boyunca Muğla ve Aydın'da yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
Marmaris ve Köyceğiz gibi alevlerin geniş bir alana yayıldığı yerlerde önemli görevler üstlendiler.
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