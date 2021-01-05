Azerbaycanlı subay, Hulusi Akar'a verdiği sözü tuttu!
Türkiye ile Azerbaycan 2020 ağustos ayında ortak tatbikat düzenledi.
GÜNDEM 05.01.2021, 11:41 05.01.2021, 13:42
Tatbikatta başarılı olan askerler ödüllendirildi.
Onlardan biride yüzbaşı valeh meniyevdi.
Azerbaycanlı asker ödülünü milli savunma bakanı Hulusi Akar’dan aldı.
Akar ödülü verirken “asıl göreviniz işgal altındaki topraklarınızı kurtarmak olmalıdır” dedi.
meniyev’de emir geldiği an topraklarımızı kurtaracağız diyerek söz verdi.
Yüzbaşı meniyev, Akar’a verdiği sözü tuttu 44 günlük operasyonda çok sayıda yerleşim biriminin Ermenistan işgalinden kurtarılmasında görev aldı.
Daha sonra ağır yaralandı şehit düştü.
Bakan akar Azerbaycan ziyareti sırasında, Azerbaycan Türkiye kardeşliği ebedidir isimli fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.
Sergide yer alan bir fotoğraf akarı duygulandırdı.
O kare Hulusi Akar’ın meniyev’e ödülünü verdiği sırada çekilmişti.
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