Babacan'dan iktidarın Kovid-19 politikasına tepki: "Hükümet artık hiçbir şeyi yönetemiyor”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Batman İl Kongresi'nde konuştu.

Babacan, iktidarı sert sözlerle eleştirdi, "Hükümet artık hiçbir şeyi yönetemiyor.” Dedi

"Hükümet artık hiçbir şeyi yönetemiyor. Pandemiyi de yönetemedi. Doktorlarla, TTB'yle mücadele etmeye giriştiler. Beğenmedikleri hangi fikirle karşılaşsalar başlıyorlar hain demeye. Şu anki hükümete kalırsa ülkenin yarısı hain damgası yemek üzere" ifadelerini kullandı

HDP'li yöneticilerin de gözaltına alındığı Kobani operasyonlarını eleştiren Babacan şöyle konuştu

"Hukuksuzluğa tüm Türkiye topyekun karşı çıkmalı. Kim zulme uğradıysa, kim haksızlığa uğradıysa biz onun yanında yer alıyoruz. O parti ya da bu