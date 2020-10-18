Babacan ekonomiyi eleştirdi: Son 20 yılın en kötü döneminde

Babacan ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

EKONOMİ SON 20 YILIN EN KÖTÜ DÖNEMİNDE

Türkiye'de ekonominin son 20 yılın en kötü döneminde olduğunu söyleyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'yi yönetenlerin uygulamaların başına milli-yerli gibi sıfatlar eklediğini fakat yapılan hiç bir hamlenin yerlilikle ya da millilikle ilgisi olmadığını söyledi. Ali Babacan, "Kendi seçmen tabanlarını kendilerine daha da bağlı hale getirmek için, diğerlerini tamamen öteleyerek devleti yönetiyor. İnsanları , dinine, diline, cinsiyetine göre ayırıyor, biz bu anlayışı kabul etmiyoruz. Biz DEVA Partisi olarak bu ülkenin haysiyetli insanlarına yakışır eşit adil bir ülke inşaa etmek için geliyoruz, biz hazırız geliyoruz" dedi.