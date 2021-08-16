Babaçay'da ekipler, 9 kişilik aileyi son anda kurtardı

Sinop Ayancık ilçesi Babaçay köyü selin en çok hasar verdiği köylerden biri.

Çok sayıda evin yıkıldığı köyde yaşayan 9 kişilik aile de evlerinin çatısına çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Korku içinde bekleyen aile, ilk olarak yetkililerden yardım istedi. Sahil Güvenlik helikopteri selin yükseldiği köye gelerek tahliye işlemine başladı.

9 kişilik aile helikopter sesini duyunca evin çatısına çıktı. Helikopter evin çatısında kurtarılmayı bekleyen aileyi tahliye etti.

O anlar kameralar tarafından kaydedildi.