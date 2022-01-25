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Babasını bıçakla öldüren genç kız, hakim karşısına çıkacak

Uyuşturucu kullandığı için babasıyla arasında çıkan tartışmanın ardından babasını sırtından bıçaklayarak öldüren 20 yaşındaki Dilara Kınalı, ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak.

GÜNDEM 25.01.2022, 17:41
Babasını bıçakla öldüren genç kız, hakim karşısına çıkacak

Geçtiğimiz aralık ayında Ümraniye'deki evinde babası Mustafa Kınalı'yı bıçaklayarak öldüren 20 yaşındaki Cansel Dilara Kınalı'nın, yargılanmasına başlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Cansel Dilara Kınalı'nın Mustafa Emre Kınalı'nın öz kızı olduğu anlatıldı.

Cansel Dilara Kınalı'nın annesi ve babasının ayrı olduğu kaydedilen iddianamede, Dilara Kınalı'nın annesiyle yaşadığı ve kendi beyanına göre uyuşturucu tedavisi gördüğü belirtildi.

UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDE OLDUĞUNU FARK EDİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

Suç tarihi olan 3 Aralık 2021'de baba Mustafa Emre Kınalı'nın, Ümraniye'de bulunan Dilara Kınalı'nın yaşadığı eve alkollü olarak geldiği anlatılan iddianamede, baba Kınalı'nın evde de alkol almaya devam ettiği belirtildi.

Baba Emre Kınalı'dan sonra Dilara Kınalı'nın eve geldiği, baba Kınalı'nın kızının uyuşturucu madde etkisinde olduğunu fark etmesi üzerine aralarında sözlü tartışma çıktığı kaydedildi.

BABA KURTARILAMADI

İddianamede, Dilara Kınalı'nın odasına çekilirken baba Emre Kınalı'nın kızının peşinden gittiği, Dilara Kınalı'nın da mutfaktan aldığı bıçakla babasına gelişigüzel vurduğu ve Emre Kınalı'nın da alkolün ve darbenin etkisiyle yere düştüğü belirtildi.

Ayağa kalkan Emre Kınalı'nın banyoya gittiği ve orada yere yığıldığı anlatılan iddianamede, Emre Kınalı'nın eski eşinin sağlık ekiplerini ve Kınalı'nın kız kardeşini arayarak durumu haber verdiği anlatıldı. Emre Kınalı'nın sırt bölgesinden bıçaklandığı belirtilen iddianamede, Kınalı'nın hayatını kaybettiği anlatıldı.

PANİKLE EVDEN KAÇTI

Şüpheli Dilara Kınalı'nın ise panikle evden kaçarak Üsküdar'da bulunan arkadaşına gittiği sırada yakalandığı belirtilen iddianamede, şüpheli Kınalı'nın babasıyla bir türlü anlaşamadığını, uyuşturucu tedavisi gördüğünü, bağımlı olduğunu ve suç tarihinde alkollü olan babasının üzerine gelmesini engellemek için mutfaktan aldığı bıçakla babasına gelişi güzel vurduğunu söylediği hatırlatıldı.

BIÇAKLANMA OLAYINI TAM GÖREMEDİ

Olayın görgü tanığı konumunda bulunan Betül Yıldırım'ın ifadelerine de yer verilen iddianamede, Yıldırım'ın kızıyla eski eşinin uyuşturucu nedeniyle tartışmaya başladığını, kızının odasına gitmeye çalıştığı esnada atışmaya devam ettiklerini söylediği belirtildi. Salon ve mutfağın bitişik olduğunu kaydeden Yıldırım, taraflar arasında itiş kakış yaşandığını ve bıçaklanma olayını tam görmediğini belirttiği ifade edildi.

Otopsi raporunda ise Mustafa Emre Kınalı'nın vücudunda iki adet kesici delici alet yarası tespit edildiği, bir yaranın öldürücü mahiyette olduğu belirtildi. Kınalı'nın ölüm sebebinin kesici ve delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği vurgulandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, öz babası Mustafa Emre Kınalı'yı öldürdüğü iddia edilen Cansel Dilara Kınalı'nın, "Üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

İddianame değerlendirilmek üzere Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse tutuklu şüpheli, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

#uyuşturucu
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