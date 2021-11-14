Babasını öldüren zanlı gözaltına alındı
Adana'nın Seyhan ilçesinde, babasını bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı.
GÜNDEM 14.11.2021, 12:44
Sümer Mahallesinde Cabbar Dede K'nin yaşadığı evden gelen bağrışmalar üzerine komşular, durumu polise bildirdi.
Eve giren ekipler, Cabbar Dede K'nin boğazı kesilmiş halde cansız bedeniyle karşılaştı. Polislere kapıyı açan Cabbar Dede K'nin oğlu Sefa K. gözaltına alındı.
Olayı duyarak eve gelen Sefa K'nin kardeşleri sinir krizi geçirirken, zanlı emniyete götürüldü.
Cabbar Dede K'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
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