Bağdadi'nin sağ kolu İstanbul'da yakalandı
DAEŞ elebaşı Bağdadi'nin sağ kolu olarak bilinen terörist MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu ile İstanbul'da yakalandı.
GÜNDEM 02.05.2021, 16:32
Suriye’de 2 yıl önce öldürülen DAEŞ örgütü elebaşı Ebu Bekir El-Bağdadi'nin sağ kolu olarak bilinen, örgütün sözde “askeri kanat sorumlusu” ‘Basim' kod adlı Afganistan uyruklu terörist, Milli İstihbarat Teşkilatı ve polisin düzenlediği ortak operasyonla İstanbul'da yakalandı.
MİT, örgütteki çözülmenin ardından kayıplara karışan DAEŞ’in sözde ‘Askeri Yapılanma ve Silahlı Eğitim Emiri’nin, sahte pasaport ve kimlikle İstanbul’a kadar geldiğini belirledi.
MİT ve terörle mücadele şubesi ekpilerince Ataşehir'de operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan teröristin Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusu sürüyor.
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