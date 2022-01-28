Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı

Başbakanlığa yakınlığıyla bilinen "NasNews" haber sitesinin haberine göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil kanadına sabaha karşı 6 roketle saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda aprondaki boş sivil uçaklardan birinin zarar gördüğü aktarıldı.

Haberde, zarar gören sivil uçağın fotoğraflarına da yer verildi.

Bölgede yapılan araştırmalarda roketlerin fırlatıldığı araç, füze fırlatma rampası ve 3 adet roket bulundu.

Saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığı henüz netlik kazanmadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Victoria havva üssü Bağdat havalimanında bulunuyor. Saldırının hedefinde bu üssün olduğu değerlendiriliyor.

Irak resmi makamlarından ise henüz saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.