Baharatta hile! İsot değil, talaş yiyoruz!

Koronavirüs döneminde bağışıklığı güçlendirdiği düşünülen isotun satışları patladı.

Talaş tozuyla isotu renklendiren sahtekarlar maliyeti daha da düşürmek için isotta zeytin yağı yerinede pamuk yağı kullanıyor.

Havaların soğmasıyla nane limon kullanımıda arttı bazı hile bazlar ise naneyede göz dikti.