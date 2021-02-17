Baharatta hile! İsot değil, talaş yiyoruz!
Etiket isot içerik talaş hilede sınır tanımayanlar şimdide Şanlıurfa’nın meşhur baharatına göz dikti.
GÜNDEM 17.02.2021, 12:10
Koronavirüs döneminde bağışıklığı güçlendirdiği düşünülen isotun satışları patladı.
Talaş tozuyla isotu renklendiren sahtekarlar maliyeti daha da düşürmek için isotta zeytin yağı yerinede pamuk yağı kullanıyor.
Havaların soğmasıyla nane limon kullanımıda arttı bazı hile bazlar ise naneyede göz dikti.
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