Bahçeli: Anıtkabir ile Ayasofya arasında bölücülük yapmak soysuzluktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bahçeli, mesajında, "Anıtkabir ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif hattında kutuplaşma yaratmak, bölücülük yapmak, Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfiyesi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetleri muhtevasında sanal uçurumlar oluşturmak en hafif tabirle soysuzluktur" dedi.