Bahçeli: Biz insanımızın köküne kökenine bakmayız, bayrağa saygı var mı ona bakarız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biz insanımızın köküne kökenine bakmayız. Bayrağa saygı var mı ona bakarız. Bin yıl boyunca ne yapıldığına bakarız" dedi.
GÜNDEM 06.07.2021, 11:04 06.07.2021, 16:28
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:
-Kürt kökenli kardeşlerimizin HDP ile bağı kalmamıştır. Kürt kökenli kardeşlerimizi istismar etmek isteyenler alçağın en önde gidenidir. Biz insanımızın köküne kökenine bakmayız. Bayrağa saygı var mı ona bakarız. Bin yıl boyunca ne yapıldığına bakarız. Milletimiz bir olur birlik olur zillete unutamayacağı dersini verir. Etnik bölücülük zilletine geçit verilmeyecektir.
-Kim demiş Sayın Soylu yalnız, kimsesiz diye. Görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren mert ve milletperver bir devlet adamıdır. Soylu'ya yapılan itibar suikastlerini kabul etmiyoruz.
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