Bahçeli'den "Pençe-Kartal Operasyonu" mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Pençe-Kartal Operasyonu ile ilgili, "Terör yuvalarına dün gece yarısından itibaren yapılan askeri operasyon milletimizde memnuniyetle karşılanmıştır." dedi.
GÜNDEM 15.06.2020, 17:31
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığı, zulüm ve ihanete aman vermeyen milli karakteri taviz ve tavsama göstermeden icra ve ifa ediliyor.
Türki milleti terörle yaşamaya asla alışmayacak, menfur eylemlere göz yummayacak, melun saldırıları alttan almayacaktır.
Ülkemizin farklı noktalarından protesto yürüyüşü başlatan HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları açık.
Libya’da önümüzü kesmek için uğraşanlar kaybedeceklerdir.
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