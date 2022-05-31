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Bahçeli'den Suriye'ye operasyon mesajı: Ezici harekat mecburiyet haline geldi

Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, "MHP, muhtemel askeri harekâtı desteklemektedir" dedi.

GÜNDEM 31.05.2022, 11:08 31.05.2022, 11:23
Bahçeli'den Suriye'ye operasyon mesajı: Ezici harekat mecburiyet haline geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Millet bahçesinden fitne kazısına heves edenler yine kaybedeceklerdir" dedi 

Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle: 

HİÇ KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEK: Millet bahçesinden fitne kazısına heves edenler yine kaybedeceklerdir. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nden yeni bir Gezi parkı kalkışması çıkarmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. 

Terör baronlarına tavizimiz dün olduğu gibi bugün de yoktur olmayacaktır. Bizim anlayışımıza göre her yüze gülen dost değildir. Biz konuştuk mu mertçe konuşuruz, adam gibi mukabele ederiz. Buna karşılık namertleri biliriz, nankörleri görürüz. Terörle mücadelemiz aynı şekilde zalimlerle, emperyalist canavarlıkla, Türkiye düşmanı mihraklarla mücadeledir.

ÇÜRÜK TAHTANIN ÇİVİ TUTMAYACAĞI AÇIKTIR: Türkiye’nin, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine itirazı boşuna değildir. Bu ülkeleri temsil edenlerin ülkemize gelerek Türkiye’yi ikna gayretleri boşa emektir. Çünkü bu ülkeler samimi değildir, dürüst ve ilkeli duruştan bütünüyle mahrumdurlar. İsveç yönetimi kendi başkentinde bölücü teröristlerin Türkiye aleyhtarı gösterilerine hala sessiz ve seyircidir.

Çürük tahtanın çivi tutmayacağı açıktır. Geçen hafta Türkiye’de muhataplarıyla müzakere masasına oturan İsveç heyetine aynı günde terörist Salih Müslim’i devlet televizyonuna çıkarıp konuşturacak kadar küstahtır, art niyetlidir.

Saygı kayığını bilinmeden adamlığın kıyılığına nasıl ulaşılacaktır. Güvensizliğin demir attığı koylarda yan yana nasıl yürünecektir. İsveç ve Finlandiya terörle arasına mesafe koymadan NATO’ya hangi yol ve vasıtayla girebilecektir?

KIRMIZI KART CEZALILARI: Türkiye’nin hakkı, hukuku, egemenlik ve tarihsel çıkarları gözetilmeden, hepsinden önemlisi milli ilkelerine riayet ve hürmet gösterilmeden sözü edilen iki ülkenin NATO’ya girmesi hangi mantığa, hangi ahlaka sığabilecektir?

Bizim değerlendirmelerimize göre İsveç ve Finlandiya kırmızı kart cezalısıdır. Bu cezanın kaldırılması için PKK, PYD kınanmalı, Türkiye’nin iade talebinde bulunduğu teröristler derhal teslim edilmelidir.

Biz 12 Ada'yı unutmadık, unutmayacağız, bir gün asıl sahibine geçeceği günleri de mutlaka göreceğiz.

ürkiye’ye 12 Ada üzerinden silah gösterilmektedir. Ege’de sınır ve egemenliği devredilmemiş adalar meselesi Türkiye ve Yunanistan arasında çözülmeyi bekleyen, gün geçtikçe de  karmaşıklaşan en ciddi sorunlardan birisidir. Karşımızdaki bu soruna stratejik de baksak, iyi komşuluk hukuk açısından da yaklaşsak bize göre sonuç değişmeyecektir. Çalınmış mal sahibine mutlaka iade edilmelidir. Ya seve seve ya da zorlaya zorlaya adalet yerini bulacaktır. 

SINIRÖTESİ HAREKÂT MECBURİ: Fırat Kalkanı, Zeytindalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekat bölgelerine yönelik terör eylemlerinde bir artış gözlenmektedir. Bu kapsamda yeni bir sınırötesi ezici harekât mecburiyet haline gelmiştir. MHP, muhtemel askeri harekâtı desteklemektedir. Sınırlarımıza paralel şekilde bulunan bir terör devleti kurmak için mekik dokuyan zehirli yılanların başının koparılması hakkımızdır, hukukumuzdur.

Türkiye’nin gelişmesi hususunda çok önemli destekleri bulunan iş adamlarımıza beşli çete iftirası atan Kılıçdaroğlu, terör çetesini ağzına almaktan sürekli kaçmaktadır.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Senden Cumhurbaşkanı olmaz" dedi. 

#MHP #MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
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