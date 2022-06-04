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Bahçeli: Duruşu yanlış olanın siyaseti doğru olamaz

MHP lideri Bahçeli, "Türkiye'de yalan, riya ve nifakı siyaset üslubu haline getirenlerin amacı hisarımızda gedik açmak, kaleyi içten teslim almaktır. Bazı siyasetçilerin beyni kendi kendini çoktan öğütmüş, vicdan ölümleri de gerçekleşmiştir" dedi

GÜNDEM 04.06.2022, 15:01
Bahçeli: Duruşu yanlış olanın siyaseti doğru olamaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde "MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Sertifika Töreni"nde konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Siyaset yalnızca teorik kalıplarla açıklanamaz. Siyaset yalnızca kitabi ifadelerle anlaşılamaz. Her şeyden evvel siyaset dinamik bir süreçtir. Hayat mı siyaseti değiştirir yoksa siyaset mi hayatı değişime uğratır? İkisine de evet diyorsak, hangisi daha baskındır?

Siyaset daha iyi, daha güvenli, daha dengeli bir hayatın formüle edilmesi, taktik ve temin erdemidir. Ne siyasetsiz bir hayat ne hayatsız bir siyaset mümkündür. Siyaset ve hayatı birbirinden ayırmak mümkün ve muhtemel olmadığı gibi tam tersi tasavvur da sorunlara kapı açacaktır.

Siyaset bir tek uyanık mütefekkiri çeken alan olarak görülemeyecektir. İlkel bir insanın dahi adını koyamadığı bir siyaset dürtüsü vardır. Siyasetin kaynağı bizatihi hayat ve insandır.

Ahlakı ve maneviyatı olmayan hiçbir şey sürdürülebilir değildir. Siyasetin de bir ahlakı vardır, olmalıdır. Siyaset ve siyasetçinin kavgaların, krizlerin hem müellifi hem de müşterisi olmaktan yakasını kurtaramayacaktır. Bu bir tuzaktır, derin bir uçurumdur. Bazı siyasi zihniyetlerinin hali pürmelali budur.

Bozuk olan sadece üç beş zillet partisinden ibarettir. Duruşu yanlış olanın siyaseti doğru olamaz. Mantık süzgecinden geçmemiş, feraset imbiğinde damıtılmamış bir siyaset biçimi gerçek manada siyaset değildir.

Türkiye'nin aleyhine siyaset içinde olanlar dümeni kırık tekne gibidirler. Basiret yoksunu bir siyaset zihniyeti pek çok belaya çanak tutacaktır. Basiret, hayatı ve siyaseti doğru okumaktır.

Müfterilerin, müptezellerin, müflislerin milletimizin ne bugününde ne geleceğinde söz sahibi olması düşünülemez. Bizim irademizin kaynağı Türk milleti himaye edenimiz Cenabı Allah'tır.

Gölge oyununun oyuncuları bizim siyasetimizi anlayamaz. Siyasetin özü irade, öznesi insandır. İnsan değişime, gelişime açık bir varlıktır. Biz siyasetin geleceğini düşünürken, geleceğin siyasetini bugünden araştırmak mecburiyetindeyiz. Biz saman alevi değiliz. Geleceğin siyasetini tartışmak demek, insanı ele almak, zamanın ruhuna nüfuz etmek demektir.

Egoizm hastalıktır. Bencilliğin esiri olanlar, nefsine boyun eğenler, siyaseti çıkar ve ikballerinin aracı yapanlar ne ülkesine ne milletine muhabbet duyamaz. Türkiye'nin talihsizliği bu kirliliğe muhatap kalmasıdır. Cahillerden olmadık, buna da niyetimiz yoktur. Mücadelemiz, direncimiz, inancımız, Türk milletinin varoluş gayesine hizmettir.

Siyaset özelde insana, genelde millete hizmetin vasıtasıdır. Mukaddesatı çiğneyenden namuslu siyaset adamı olmaz. Hainden siyasetçi olmaz. Teröriste destek veren, terörün izinden giden, kurşun atanlarla can ciğer olan adaletin ve hukukun konusudur. Teröriste terörist diyemeyenler siyasetçi olmadığı gibi bu vatanın, bu milletin gerçek evlatları da olamazlar.

Terörist Demirtaş'a sahip çıkmanın insani görev olduğunu açıklayan CHP Genel Başkanı söylesin, bu açıklamayı yapmak insanlık mıdır? Bir teröriste adaletsizlik yapıldığını söylemesi nasıl tarif edilecektir?

Türkiye'de yalan, riya ve nifakı siyaset üslubu haline getirenlerin amacı hisarımızda gedik açmak, kaleyi içten teslim almaktır. Bazı siyasetçilerin beyni kendi kendini çoktan öğütmüş, vicdan ölümleri de gerçekleşmiştir.

Türk milletinin kutlu iradesinden, tarihi ihtişamından bihaber olanların narkozlu demokrasi nakaratları demagojinin namesidir. Bunların siyasetlerinde ahlak yoktur, millet yoktur, dürüstlük yoktur, gelecek yoktur, vatandaşlarımıza huzur yoktur.

#MHP Lideri Bahçeli #riya #nifakı
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