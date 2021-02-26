Bahçeli, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.
GÜNDEM 26.02.2021, 17:02
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, doğum gününü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bahçeli, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, doğum gününü kutlayan Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.
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