Bahçeli: MHP gereğini inanmışlıkla yapacaktır

Daha öncede HDP kapatılmalıdır açıklaması yapan bahçeli bu kez HDP’ye kapatılma davası açılması için Yargıtay cumhuriyet başsavcılığının harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Bahçeli Ankara cumhuriyet başsavcılığı tarafından 6-8 Ekim olaylarına ilişkin hazırlanan iddianameyi hatırlattı.

Bölücülükle ve terörizmle hesaplaşmak adına tarihi bir fırsat olarak değerlendirilmelidir dedi.

Mhp lideri fetö elebaşı fetullah Gülen neyse terörist Demirtaş odur diyede ekledi.

Bahçeli anayasanın 69. Maddesine göre Bölücülüğün ve terörün odağı haline gelmiş partilerin kapatılması inkâr edilemez bir amir hükümdür dedi ve dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bilhassa 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili hazırlanan ve hukuken açık ihbar niteliği taşıyan iddianameyi temel alarak HDP hakkında acil ihtiyaç olan kapatma davasını süratle açabilecektir. Şayet kapatma davasının açılması tavını kaybedip tavsamaya havale edilirse Milliyetçi Hareket Partisi, Siyasi Partiler Kanunu'nun 100'üncü maddesine müzahir olarak gereğini zamanı geldiğinde inanmışlıkla yapacaktır.

Bahçelinin işaret ettiği 100'üncü maddede bir parti için kapatma sürecinin üç şekilde gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

Cumhuriyet başsavcılığı resen kapatma davası açabiliyor. Bakanlar kurulu kararı üzerine adalet bakanın istemiyle gerçekleşebiliyor yada bir siyasi partinin istemi üzerine kapatma süreci başlıyor.

Bunun şartı ise o partinin mecliste grubu bulunması ve istemin parti adına parti genel başkanı tarafından cumhuriyet başsavcılığına yazılı olarak yapılmasından geçiyor.