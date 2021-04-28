Bahçeye inmek bile yasak olacak!

Yarın akşam başlayacak ve 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma tedbirleriyle ilgili genelgede daha önce kuralların çeşitli bahanelerle çiğnenmesini engelleyecek düzenlemeler var.

1- UZAKTAN ÇALIŞAN MEMURUN MUAFİYETİ OLMAYACAK

Sağlık ve güvenlik gibi kritik alanlar hariç kamudaki hizmetler, toplam personelin yüzde 50'sini aşmayacak ölçüde asgari personelle sürdürülecek. Uzaktan çalışan memurun kısıtlamada özel bir muafiyeti olmayacak. Yani ikametgahından ayrılamayacak ve şehirlerarası seyahat yapamayacak.

2- OTEL PARTİLERİNE GEÇİT YOK

Kısıtlamada, konaklama tesislerinde rezervasyonunun olması vatandaşlara sokağa çıkma veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak.

3- İKAMET İZİNLİ VEYA KORUMADAKİ YABANCIYA DA YASAK

Önceki kısıtlamalarda en çok suistimal edilen konulardan biri olan yabancı pasaportluların dışarıda olmasının bu düzenlemeyle önüne geçiliyor. Muafiyet sadece turistik faaliyet için Türkiye'de bulunanları kapsayacak. Turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacak.

4- SİTELERDE BAHÇEYE İNMEK YASAK

Tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının konut sitelerinde de uygulanmasını temin etmek amacıyla site yönetimlerine sorumluluk verilecek. Site içerisinde izinsiz şekilde dışarı çıkan özellikle çocuklar ve gençlerin ikametlerine dönmeleri konusunda uyarılmaları sağlanacak.

5- KEYFİ SEYAHAT OLMAYACAK

17 günlük tam kapanma sürecinde şehirlerarası seyahatlerine cenaze, sağlık sorunu v. b. zorunlu haller dışında izin verilmeyecek.

KAMUYA 2.5 GÜN İZİN

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 'Kovid-19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirler' adlı genelge yayımladı. Genelgede hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 ve 11 Mayıs 2021 günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 günü ise yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.