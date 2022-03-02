Bakan Akar'a Kosova Askeri Madalyası verildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından Kosova Cumhurbaşkanlığı Askeri Madalyası verildi.
GÜNDEM 02.03.2022, 19:54
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Kosova Cumhurbaşkanı Osmani tarafından Milli Savunma Bakanı Akar'a Kosova Cumhurbaşkanlığı Askeri Madalyası tevcih edildiği duyuruldu.
Söz konusu madalyanın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 1999 Kosova Müdahalesi sırasında NATO Kuvvetleri bünyesinde özgürlük ve barışa olan katkıları ile Kosova Cumhuriyeti'ne askeri ve güvenlik alanında vermiş olduğu destek ve gösterdiği iş birliği dolayısıyla tevcih edildiği kaydedildi.
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