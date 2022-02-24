Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.
GÜNDEM 24.02.2022, 20:23 24.02.2022, 20:39
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ile Austin arasındaki telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.
Ukraynalı mevkidaşı ile de görüştü
Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesinde ise Ukrayna’daki son gelişmeleri ele aldı.
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