Bakan Akar: Afganistan'da vatandaşlarımızın tahliyesi başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’daki gelişmelere ilişkin, "Türk vatandaşlarımızın bir kısmının tahliyesi başlamış durumda. Bunun için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı uçaklarımızı kullanıyoruz. Bu tahliyeler devam edecek." dedi

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’21) kapsamındaki görüşmelerini sürdürüyor.

Angola Savunma Bakanı Joao Ernesto Dos Santos ile bir araya gelen Akar, konuk Bakanla iki ülke arasında Askeri Çerçeve Anlaşması’nı imzaladı.

İmza töreni sonrasında AA muhabirinin Afganistan’daki son gelişmeler ve Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda görevli Türk askerlerine ilişkin sorusu üzerine, Bakan Akar, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

İlk andan itibaren Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki bütün harekat merkezlerinin çalışmalarını bir üst seviyeye çıkardığını dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Biz Kabil’deki uluslararası havaalanına ilişkin görüşlerimizi, niyetimizi başından beri ifade ettik. Buradaki maksadımız herkes tarafından bilinmektedir. Bu maksat doğrultusunda da NATO başta olmak üzere ABD’liler ve diğer ülkelerle, bölgede ve bölge dışında gerekli koordinasyonları sürdürmekteyiz. Bizim amacımız tüm Afganistan için önemli, gerekli olduğuna inandığımız Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın herhangi bir aksamaya uğramadan çalışması ve tüm Afganistan’a hizmet etmesi. 6 yıldan beri yaptığımız gibi, çalıştırılması, teknik ve idari yönden bu faaliyetlerin sürdürülmesi. İnsani boyutunu da düşündüğünüzde bu faaliyetin önemli bir boşluğu doldurduğunu biliyoruz. Bu nedenle biz bu konuda taleplerimizi başlangıçtan itibaren ortaya koyduk. Gerekli şartlar sağlandığı takdirde bu yaptığımız çalışmaları sürdürmeyi değerlendirdiğimizi ifade ettik."