Bakan Akar'dan kritik ABD açıklaması!

Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na video konferans ile bağlanan Akar, Türkiye ve ABD ilişkilerini değerlendirdi.

GÜNDEM 22.11.2020, 22:30
Bakan Akar'dan kritik ABD açıklaması!

İki ülkenin uzun yıllar sarsılmaz müttefik olduğunu belirten Akar, "ABD ile ilişkilerimizde diğer ülkelerin de olduğu gibi bazen iniş ve çıkışlar, keskin görüş ayrılıları tabii ki var ama şunu da unutmayalım iki ülke arasında zorlukların üstesinden geldiğimiz uzun bir işbirliği geleneğimiz var." dedi.

İki ülkenin Kore, Somali, Balkanlar, Afganistan ve dünya genelinde diğer coğrafyalarda çok yakından omuz omuza, birlikte çalıştığını ama maalesef bazen görüş ayrılıklarının iki ülkenin ortak gündemi ve başarılı işbirliğinden daha fazla öne çıktığını ifade eden Akar, algının gerçeği gölgelediğini ve bu durumdan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

#abd #Hulusi Akar
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