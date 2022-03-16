Bakan Akar Fransa Savunma Bakanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile NATO Karargahı'nda bir araya geldi.
GÜNDEM 16.03.2022, 20:53
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerini sürdürüyor.
Bakan Akar, bu kapsamda Fransa Savunma Bakanı Parly ile bir araya geldi.
Ukrayna bağlamındaki gelişmeler başta olmak üzere, ikili, bölgesel, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bakan Akar, savunma sanayii alanındaki kısıtlamaların kaldırılması ve askeri eğitim iş birliği faaliyetlerinin artırılmasının önemini vurguladı.
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