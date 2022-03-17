Bakan Akar: İnsani durum kötüleşiyor, Ukrayna'da ateşkes şart

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'ndan ayrılmadan önce Türk gazetecilere gündemi değerlendirdi.

Akar, Mariupol'deki Türklerin tahliyesiyle ilgili de arazide çatışmalar olduğunu, tahliye için taraflarla temasın sürdüğünü söyledi:

"İnsani durum giderek kötüleşiyor, bunun önlenmesi lazım. Bunun için ateşkes şart diyoruz. Bunu telkin ediyoruz, dile getiriyoruz, teklif ediyoruz. Orada alanda, arazide, yollarda münferit çatışmalar var. Dolayısıyla araçlarla tahliye sırasında bir münferit saldırı ihtimali nedeniyle 'Bunun için bekleyelim' diyorlar. Tahliye için taraflarla temaslarımız sürüyor. Bu konuda Sayın Dışişleri Bakanımız da temaslarını sürdürüyor. O da işin bir an önce hızlanması için elinden gelen gayreti gösteriyor."

Yunanistan ile ilişkiler

Yunanistan ile ilişkilere de değinen Akar, "Biz yapıcıyız, muhatabımızdan da olumlu karşılık gördük" diye konuştu.