Bakan Akar : Personelimiz Kabil’den tahliye edilmiştir!
Milli Savunma Bakanı Akar, "25 Ağustos günü geç saatlerde tahliye başlamıştır. Tacikistan ve Pakistan’da önceden konuşlandırdığımız 8 uçağımız ile hava köprüsü kurulmuştur. 48 saatten az bir sürede personelimiz Kabil’den tahliye edilmiştir" dedi.
Kabil'den tahliye edilen Türk askerleri için Ankara'da tören düzenlendi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, törende bir konuşma yaptı.
Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"Türkiye tüm risk ve gelişmeleri yakından takip etmektedir. Mehmetçik Afganistan'da görevini başarıyla yerine getirdi. TSK görevi süresince 20 bin silah arkadaşımız görev yaptı.
Mehmetçik Afganistan'da da görevlerini başarıyla icra etmiş, Afgan halkının gönlünü kazanmıştır. NATO ve uluslararası alanda herkesin övgüsünü kazandılar.
Beklenenden hızlı gelişen süreçte Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tahliye sürecine başlandı. Tacikistan ve Pakistan'da önceden konuşlandırdığımız 8 uçağımızla Kabil-İslamabad arasında hava köprüsü kuruldu.
Personel ve vatandaşlarımız 48 saatten az bir sürede tahliye edildi. Gerginliğe rağmen sorunsuz gerçekleştirilen tahliye TSK'nın gücünü göstermiştir.
Önceki gün meydana gelen alçak terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Havalimanının işletilmesi konusunda desteğe hazır olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz."
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