Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.
GÜNDEM 11.03.2022, 19:44
Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Akar'ın Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştüğünü duyurdu.
Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından, Rus limanlarında bekleyen sivil gemilerin Türkiye'ye emniyetle gelmesi için verilen desteğin ve tahliyeler için insani koridor açılmasının önemi belirtilirken, daha fazla can kaybının yaşanmaması için acilen ateşkes ilan edilmesine olan ihtiyaç vurgulandı.
"Türkiye, barışın temini için üzerine düşeni yapmaya hazır"
Bakan Akar ayrıca insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin, bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bir kez daha ifade etti.
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