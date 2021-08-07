Bakan Akar: Yangınla mücadeleye 600'den fazla personelle katkı sağlıyoruz

Dünyanın en saygın ve zorlu kursları arasında yer aldığı belirtilen “Özel Kuvvetleri İhtisas Kursu”nu bitiren kursiyerler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katıldığı törenle bordo berelerini taktı. 47 haftalık zorlu kursu katılımcılardan yarısından azı tamamlayabildi.

"Milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri her şeyiyle milletiyle hemhal olmak durumundadır"

Törendeki konuşmasına son dönemde yaşanan sel ve yangın felaketlerine değinerek başlayan Akar, "Ülkemizin ve milletimizin ihtiyaç duyduğu her alanda Türk Silahlı Kuvvetleri sahip olduğu tüm imkan ve kabiliyetleri seferber etmiş, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak ülkemizin ve asil milletimizin ihtiyaçları doğrultusunda kullanmaktadır. Yasal çerçevede valilerimiz ve garnizon komutanlarımız sürekli görüşüyor. Harekat merkezlerinden olayları yakından takip etmekte, ilgili yerlerle koordinasyonu sürdürmekte ve ihtiyaçları anında karşılamaktayız. Milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri her şeyiyle milletiyle hemhal olmak durumundadır." dedi.

Akar, sözlerini şöyle sürdürdü;

Yangınla mücadele çalışmalarına 4 İHA, 5 çıkarma gemisi, 1 karakol gemisi, 4 helikopter, 50’den fazla itfaiye aracı, arazöz ve iş makinesi ile 600’den fazla personelle katkı sağlandı.

"Mehmetçik tarih yazmayı sürdürüyor"

Terörle mücadelede 24 Temmuz 2015’ten itibaren başlayan yeni dönem Pençe operasyonları ile devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının kahramanlık ve fedakarlık hikayesi bitmedi, devam ediyor. Mehmetçik tarih yazmayı sürdürüyor.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası ilişkilerde özne haline geldi, etki ve ilgi sahası genişledi, bu durum da tüm kurumlarla birlikte TSK'nın görev ve sorumluluklarını da artırdı. Ülkemizin ve milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamak, egemenlik ve bağımsızlığımıza gölge düşürmemek, ülkemiz ve milletimizin bekasını, refahını sağlamak bakımından elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Tüm unsurlarımızla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gece-gündüz, kar-kış demeden yurt içinde ve sınır ötesinde vatanımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için yapması gereken ne varsa şimdiye kadar bunların hepsini yaptı, bundan sonra da yapmaya devam ediyor.

"2015'ten bu yana 18 bin 313 terörist etkisiz hale getirildi"

TSK, içindeki FETÖ'cü hainlerden temizlendikten sonra çok daha güçlü, kuvvetli, başarılı hale geldi. Operasyonlarımız milletimize güven, gurur vermeye devam ediyor.

24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 18 bin 313 terörist etkisiz hale getirildi. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 1 Ocak'tan bugüne 1631 terörist etkisiz hale getirildi. Büyük bir mücadele yapılıyor. Bu konuda azimli ve kararlıyız. İnşallah tek yumruk, tek yürek olmak suretiyle terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Bu iş bitecek. Nerede terörist varsa orası bizim hedefimizdir. Teröristler nereye kaçarlarsa kaçsınlar onların peşinde olacağımızı ve en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelenin devam edeceğini herkesin bilmesi lazım. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim hedefimiz sadece ve sadece teröristlerdir.

Türkiye Libya ve Azerbaycanlı kardeşlerinin haklı davalarında yanlarında olmaya devam edecek. Libya'da biz 'yabancı asker' değiliz. Hükümetin daveti üzerine oradaki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Orada yapmaya çalıştığımız şey askeri, eğitim iş birliği ve danışmanlık. Diğer ülkelerin çeşitli görevlerde yaptıklarının aynısı. Fakat biz olduğumuz için bunu anlamamakta ısrar ediyor, bunu karalamak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bunların hiçbir kıymetiharbiyesi yok. Libyalı kardeşlerimizle beraber olmaya, tek Libya olarak yapmaları gereken çalışmalarda onları desteklemeye devam edecek, bunu sürdüreceğiz. Libya, Libyalılarındır, bunu destekliyoruz.

"Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nı işletmeye talibiz"

Afgan kardeşlerimizin güven ve refah içinde yaşamaları için imkanlarımız dahilinde, elimizden gelen gayreti bugüne kadar gösterdik. Bundan sonra da gösterme arzusunda, niyetindeyiz.

Afganistan'ın barışa, huzura ulaşması için Türkiye gayretlerini 20 yıldır sürdürdü. Son 6 yıldır da tüm Afganistan için önemli olan Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesini sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Eğer şartlar oluşursa biz yine Afgan kardeşlerimizin güvenliği, huzur ve ihtiyaçlarının karşılanması, Afgan kardeşlerimize destek olması için bu havaalanını işletmeye talibiz. Bu konudaki temaslarımız da sürüyor.

"Duymayan kalmasın"

Biz de diyoruz ki, coğrafya milletler için ne kadar kaderse Türkiye de bu coğrafyanın kaderidir. Duymayan kalmasın. Dolayısıyla buradaki ülkeler Türkiye'nin hakkına, hukukuna saygı göstermek zorundalar. Bu coğrafyada var olmak demek güçlü olmak demektir. Eğer güçlü olmazsan yaşatmazlar. Bu coğrafyada güçlü olmak demek, güçlü bir orduya sahip olmak demektir. Güçlü bir ordu demek etkin, caydırıcı ve saygın bir ordu demektir. Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliğini, caydırıcılığını, saygınlığını daha da artırmak için gerekenleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Niçin? Ülkemizin ve milletimizin bekası, egemenlik ve bağımsızlığı, 84 milyon vatandaşımızın ve sınırlarımızın güvenliği için.