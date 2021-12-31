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Bakan Akar: Yılbaşından bu yana 2 bin 779 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu yılın başından itibaren 2 bin 779 terörist etkisiz hale getirildi. 84 milyon vatandaşımızı terör belasından kurtarmaya kararlıyız" dedi.

GÜNDEM 31.12.2021, 16:23 31.12.2021, 16:47
Bakan Akar: Yılbaşından bu yana 2 bin 779 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni yıl mesajı yayımladı.

Mesajında 2021 yılını değerlendiren Akar, yılbaşından bu yana hudutlarda 308 bin 716 göçmenin geçişinin engellendiğini, yakalanan 99 bin 546 düzensiz göçmen ile 480 teröristin kolluk kuvvetlerine teslim edildiğini açıkladı.

"Yılbaşından bu yana 2 bin 779 terörist etkisiz hale getirildi"

Yurt içinde ve sınır ötesinde bu yıl 2 bin 779, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 33 bin 259 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

'Suriye'de insani trajedilerin de son bulması için her türlü gayreti gösteriyoruz'

Bakan Akar, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla terör örgütlerine karşı mücadele etmeye, 84 milyon vatandaşı terör belasından kurtarmaya kararlı olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu kararlılıkla Suriye'nin kuzeyinde icra ettiğimiz operasyonlarla sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridoru engellenmiş, parçalanmış ve hudutlarımızın güvenliği sağlanmıştır. Bu harekatlar sonrası yaklaşık 470 bini İdlib'e olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönebilmiştir. Güvenli hale getirilen bölgelerde yeni bir göç dalgasının olmaması ve hayatın normalleşmesi için de ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak faaliyetlerimiz devam etmektedir. Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması, insani trajedilerin de son bulması için her türlü gayret gösterilmektedir." 

"Ege ve Doğu Akdeniz'de menfaatlerimizi korumakta azimliyiz"

Akar, terörle mücadelenin yanı sıra denizlerdeki ve semalardaki faaliyetlere de aralıksız devam edildiğini, hak, alaka ve menfaatlerin azim ve kararlılıkla korunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak tüm sorunların olduğu gibi Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların da uluslararası hukuka uygun, barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalog ile çözülmesinden yanayız. Sorunların bu şekilde çözülmesi için bugüne kadar büyük gayret gösterdik. Türk ve Yunan halklarının bölge zenginliklerinden de adil bir şekilde istifade ederek barış, refah ve güven içinde yaşaması, Ege Denizi’nin Türkiye ve Yunanistan arasında bir dostluk denizi olması için her türlü gayreti göstermeye bundan sonra da devam edeceğiz. Aynı şekilde Kıbrıs'ta da sorunların eşit, egemen, bağımsız iki devlet bağlamında çözümü için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Kıbrıs, bizim milli meselemizdir. Garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Ege'de ve Doğu Akdeniz’de hem kendimizin hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz."

#Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar #terörist #yılbaşı
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