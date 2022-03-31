Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ek zam konusuna ilişkin, "Olağanüstü şartlar ortaya çıkarsa o zaman düşünülebilir fakat bugün gündemimizde böyle bir şey yok" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"na katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, asgari ücrete ek zam konusunun gündemlerinde olmadığını belirtti.
Bakan Bilgin, açıklamalarında şunları kaydetti;
Bu sene asgari ücrette net bir artış sağlandı. Bunun henüz daha 3’üncü ayındayız. Bunu bugün tartışmayı anlamsız buluyorum. Enflasyondaki düşüşü hedefleyen bir ekonomik program uyguluyoruz. Dolayısıyla eflasyon-ücret artışı sarmalına sebep olacak yaklaşımları yanlış buluyoruz. Olağanüstü şartlar ortaya çıkarsa o zaman düşünülebilir fakat bugün gündemimizde böyle bir şey yok.
Siyasetçiler, siyasi pozisyonları açısından kendi değerlendirmelerini yaparlar. Ben bir sorumlu bakan olarak konuşuyorum. Temmuz'da bildiğiniz gibi bizim toplu sözleşmemizde kayıt altına aldığımız enflasyon farkı var. Temmuz ayı geldiğinde sözleşmemizde yazdığı gibi hem kamu personeli ile hem işçilerimizle yaptığmız toplu sözleşmede enflasyon farkı verilecek kaydı var biliyorsunuz. Biz temmuzda onu değerlendireceğiz.
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