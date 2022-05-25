Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik iddialarına bir tepki de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, "İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir; ahlaksızlıktır" dedi.
GÜNDEM 25.05.2022, 10:28 25.05.2022, 11:03
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiçbir mücadeleden kaçmadığını belirtti.
"Müfteriler ya ülkemiz dışına kaçtılar ya da darbe teşebbüsü sırasında tankların arasından sıvışıp kaçtılar" dedi.
Bekir Bozdağ iftira ve çarpıtma üzerine siyaset yapanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı durdurmayı başaramadığını ifade etti.
"Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ı hapse attılar, Gezi kalkışmasıyla, 17/25 Aralık kalkışmasıyla, 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle deviremediler; Allah’ın yardımı ve milletimizin desteği sayesinde inşallah yine başaramayacaklar." dedi.
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