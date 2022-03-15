Bakan Çavuşoğlu: 15 bine yakın vatandaşımızı tahliye ettik

Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Mariupol şehrinden tahliye edilecek Türk vatandaşlarına ilişkin, "Şartlar oluşuyor bugün yarın güzel haberi bekliyoruz" dedi.

Bugüne kadar Ukrayna'dan 14 bin 800'den fazla vatandaşımızı tahliye etme imkânımız oldu. Şu anda 300-350 civarı vatandaşımız olduğunu görüyoruz. Mariupol'da da 100'den fazla vatandaşımız olduğunu görüyoruz. Camiye sığınan vatandaşların yiyecek ve içecek sıkıntısı yok. Vatandaşlarımızın tahliyesi konusunda 10 Mart'ta Antalya'daki görüşmede de gündeme getirmiştik. Her iki taraftan da yardım istedik. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Dün telefonla sadece vatandaşlarımızın ya da orada insani koridorun açılması için değil 10 Mart'ta yaptığımız görüşmenin takibini de yaptık.

Vatandaşlarımızın bazı şehirlerden tahliyesi için arkadaşlarımız çalışıyorlar. Liviv'den 2 otobüsün kalkmasını planlıyoruz. Diğer ülke vatandaşlarına da elimizden geldiğince yardımda bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın Mariupol'dan tahliyesi konusunda Sergey Lavrov dün gece beni arada şartlar oluşuyor bugün yarın güzel haberi bekliyoruz.