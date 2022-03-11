Bakan Çavuşoğlu Antalya'da çok sayıda ikili görüşmeler yaptı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında çok sayıda ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
GÜNDEM 11.03.2022, 20:35
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongresi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'nun ilk gününde ikili görüşmelerini sürdürdü.
Çavuşoğlu, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdisaid Muse Ali, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ve Batı Balkan Bölgesel Konular AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ile bir araya geldi.
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