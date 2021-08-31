Bakan Çavuşoğlu BAE'li mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ile ikili ilişkileri görüştü.
GÜNDEM 31.08.2021, 21:19
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Mevlüt Çavuşoğlu ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu ile Nahyan'ın görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı.
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