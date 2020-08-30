Bakan Çavuşoğlu, Borrell ile Doğu Akdeniz'i görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile telefonda görüştü.
GÜNDEM 30.08.2020, 20:46 30.08.2020, 20:48
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles'in görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusu ele alındı.
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