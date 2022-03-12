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Bakan Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi.

GÜNDEM 12.03.2022, 12:47
Bakan Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşıyla görüştü

Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için adımlar sürüyor. Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Antalya Diplomasi Forumu marjında bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşme, özel temsilciler sonrasında, iki ülke arasında uzun bir aranın ardından Bakan düzeyinde yapılan ilk görüşme özelliği taşıyor.

"Verimli ve yapıcı bir görüşme oldu"

Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, son derece verimli ve yapıcı görüşme yaptıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Paşinyan’ın pozitif mesajlarından sonra özel temsilcilerimizi görevlendirdik. Özel temsilcilerimiz iki defa bir araya geldi Moskova ve Viyana’da. Burada ilişkilerimizi tam normalleştirmek için atılacak adımları da görüştüler.

Bugün biz de bunların üzerinden biraz geçtik, değerlendirdik. Memnuniyetle söylemek isterim ki biz Güney Kafkasya’da istikrar ve barış için çaba sarf ediyoruz. Bu yöndeki çabalarımıza da her yerden destek görüyoruz. Özellikle Türkiye ve Ermenistan arasında atılan adımlar ve normalleşme sürecinden Azerbaycan da memnun. En son Cumartesi günü de Bakü’deydim. Azerbaycan da bu süreci destekliyor. Zaten bölgedeki istikrar ve barış hepimizin yararına. Bu yönde adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu konuda sayın Dışişleri Bakanıyla da mutabık kaldık."

Karşılıklı özel temsilciler atanmıştı

Azerbaycan ordusunun 2020'de Karabağ topraklarındaki işgale son vermesinin ardından Türkiye, Ermenistan'a ilişkilerin normalleşmesi çağrısında bulunmuştu.

Türkiye'nin çağrısına Ermenistan'dan da olumlu karşılık gelmesi üzerine iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini görüşmek amacıyla 2021'de karşılıklı özel temsilciler atanmıştı.

Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin özel temsilcisi olarak atanırken Ermenistan'ın özel temsilcisi Ulusal Meclis Başkanı Ruben Rubinyan olmuştu.

İki özel temsilcinin 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleştirdiği ikili görüşmede Ermenistan ile Türkiye arasında 2020'de sona eren uçuşların yeniden başlamasına karar verilmişti.

Bu karar kapsamında Erivan'dan kalkan ilk uçak, dün akşam İstanbul Havalimanı'na inmişti.

#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu #Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan #Antalya Diplomasi Forumu
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