Bakan Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

GÜNDEM 28.08.2021, 14:23 28.08.2021, 14:25
Bakan Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşıyla bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı’na katılmak üzere gittiği Irak'ta mevkidaşı Hüseyin'le buluştu.

Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Irak’ın güvenlik ve istikrarına destek olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

#Mevlüt Çavuşoğlu #Fuad Hüseyin #Irak #AksuTV #AksuTVHaber
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