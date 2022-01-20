Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü.
GÜNDEM 20.01.2022, 21:03 20.01.2022, 21:16
Dışişleri yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklar, gün içinde, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi ziyaret ihtimaline ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Herzog'la bir telefon görüşmesinde "Türkiye'ye bekleriz" şeklindeki davetine "Ben de gelmek isterim" yanıtını aldığını paylaşmıştı.
Ziyarete ilişkin henüz bir takvim bulunmazken Türk ve İsrail tarafında farklı seviyelerde görüşmeler devam ediyor.
Namaz Vakti 20 Ocak 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|22
|51
|2. Konyaspor
|21
|42
|3. Fenerbahçe
|22
|36
|4. Beşiktaş
|22
|35
|5. Hatayspor
|21
|35
|6. Başakşehir
|21
|34
|7. Adana Demirspor
|22
|34
|8. Alanyaspor
|21
|32
|9. Kayserispor
|22
|31
|10. Gaziantep FK
|21
|31
|11. Sivasspor
|22
|30
|12. Karagümrük
|22
|30
|13. Galatasaray
|21
|27
|14. Giresunspor
|22
|26
|15. Göztepe
|22
|24
|16. Antalyaspor
|21
|23
|17. Kasımpaşa
|21
|21
|18. Altay
|22
|18
|19. Rizespor
|21
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|20
|42
|3. Erzurumspor
|20
|38
|4. Eyüpspor
|20
|36
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Adanaspor
|20
|32
|8. Samsunspor
|19
|30
|9. Tuzlaspor
|20
|27
|10. Gençlerbirliği
|20
|26
|11. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|20
|23
|16. Altınordu
|20
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|23
|44
|4. West Ham United
|22
|37
|5. Tottenham
|19
|36
|6. Arsenal
|20
|35
|7. M. United
|21
|35
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|21
|29
|10. Leicester City
|19
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|22
|23
|15. Leeds United
|20
|22
|16. Everton
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|21
|45
|3. Real Betis
|21
|37
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|21
|29
|9. Valencia
|21
|29
|10. Athletic Bilbao
|21
|28
|11. Espanyol
|21
|27
|12. Celta Vigo
|21
|26
|13. Osasuna
|21
|25
|14. Granada
|20
|24
|15. Elche
|21
|22
|16. Mallorca
|20
|20
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|21
|17
|19. Cadiz
|21
|15
|20. Levante
|20
|11