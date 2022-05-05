Bakan Çavuşoğlu: Kayıp Türk kaptan bulundu, durumu iyi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Haberler çıkınca Cakarta Büyükelçiliği'ne haber verdik. Kayıp Türk kaptan bu sabah bir balıkçı tarafından Bali açıklarında bulundu. Durumu iyi. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra geri dönecek" dedi.
GÜNDEM 05.05.2022, 15:08
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
AP'den Frontex harcamalarına ret
Bu bütçenin bir kısmı göçmenlerin geri itilmesinde kullanıldı.
Kayıp Türk kaptan bulundu
Haberler çıkınca Cakarta Büyükelçiliği'ne haber verdik. Kayıp Türk kaptan bu sabah bir balıkçı tarafından Bali açıklarında bulundu. Durumu iyi. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra geri dönecek. Gerekli tedavileri gördü, şimdi göç idaresinde. 66 saat suda kaldı ama sağlık durumu şu an gayet iyi.
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