Bakan Çavuşoğlu Litvanyalı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
GÜNDEM 01.05.2022, 12:29
Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.
Namaz Vakti 02 Mayıs 2022
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