Bakan Çavuşoğlu MIKTA toplantısına katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York'taki diplomasi trafiği devam ediyor. Çavuşoğlu, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'dan oluşan MIKTA toplantısına katıldı.
GÜNDEM 22.09.2021, 21:38 22.09.2021, 21:46
Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında, MIKTA dışişleri bakanları, New York'ta bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu MIKTA 19'uncu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, "Afganistan'daki durum, Kovid-19'la mücadele çerçevesinde de aşı sertifikalarının tanınması ve az gelişmiş ülkelere yapılacak aşı yardımlarını ele aldık." dedi.
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