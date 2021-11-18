Bakan Çavuşoğlu, Moldova Parlamentosu Başkanı ile görüştü

Moldova'nın başkenti Kişinev'de resmi temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Moldova Parlamentosu Başkanı Igor Grosu ile görüştük. İlişkilerimizin parlamenter boyutunu daha da geliştireceğiz" açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu, Vlah'la görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda ise "Gagauz soydaşlarımız Moldova’yla ilişkilerimize güç katıyor" ifadelerine yer verdi.