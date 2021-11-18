Bakan Çavuşoğlu, Moldova Parlamentosu Başkanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Parlamentosu Başkanı Igor Grosu ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah'la bir araya geldi.
GÜNDEM 18.11.2021, 16:57 18.11.2021, 17:04
Moldova'nın başkenti Kişinev'de resmi temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Moldova Parlamentosu Başkanı Igor Grosu ile görüştük. İlişkilerimizin parlamenter boyutunu daha da geliştireceğiz" açıklamasını yaptı.
Çavuşoğlu, Vlah'la görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda ise "Gagauz soydaşlarımız Moldova’yla ilişkilerimize güç katıyor" ifadelerine yer verdi.
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