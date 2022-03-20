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Bakan Çavuşoğlu: Müzakerelerde ivme yakalandı

AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili başından beri ilkeli bir tutum benimsediklerini belirterek, "Müzakerelerde ivme yakalandı" dedi.

GÜNDEM 20.03.2022, 16:15 20.03.2022, 16:50

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nda Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili Türkiye'nin diplomasi tutumuna ilişkin konuştu.

Türkiye'nin Rusya-Ukray'na krizinin başından beri ilkeli bir tutum benimsediğinin altını çizen Çavuşoğlu,  "Rusya ile bir çok alanda yakın ilişkilerimiz var ancak bu ilişkiler hakkı hukuku savunmamıza engel değil" dedi.

"Biz bu yola oyun kurucu olmak için çıktık"

Rusya ve Ukrayna'nın, Türkiye'ye güvenme nedeninin ilkeli tavır sergilemesi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Diplomasi konusunda merkez konumundayız. Biz bu yola oyun kurucu olmak için çıktık. Biz her zaman oyunu da kuruyoruz oyunu da bozuyoruz" dedi.

Savaşın sonra erdirilmesi için büyük çaba sarf edildiğini ve buna ilişkin yoğun mekik diplomasisi yürütüldüğünü söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye olarak, Rusyanın saldırısını dünya ile birlikte eleştirdiklerini söyledi.

"Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek verdik"

Yaşanan krizin bir an önce sonlandırılması için önce insani sonra kalıcı ateşkes için çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek verildiğini belirtti.

Bu süreçte Türkiye'nin dürüst bir arabulucuk ve kolaylaştırıcı bir roy oynadığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Taraflar temel konularda anlaşmaya yakın, bir ivme yakalandı" dedi.

Ayrıca çatışma bölgelerinde kalan 15 binden fazla vatandaşında sağ salim ülkeye getirildiğini söyledi.

#AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı #Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu #Rusya #Ukrayna #Müzakere
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