Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'ye, Türkiye'nin, Pakistan'da meydana gelen deprem konusunda yardıma hazır olduğunu söyledi.
GÜNDEM 07.10.2021, 11:00
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefon görüşmesi yaptı.
Çavuşoğlu görüşmede Kureyşi'ye, Belucistan bölgesinde bu sabah meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ileterek, ihtiyaç olması halinde Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu söyledi.
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