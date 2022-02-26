Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.
GÜNDEM 26.02.2022, 15:37 26.02.2022, 15:49
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.
İkilinin yaptığı görüşmede Ukrayna’daki son durum ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını vurguladı ve askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.
Çavuşoğlu ayrıca, arzu edilmesi halinde, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını yineledi.
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