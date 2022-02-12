Bakan Çavuşoğlu: Rusya işgale kalkışırsa doğru olmaz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya (Ukrayna'da) işgale kalkışırsa doğru olmaz. Böyle bir durum yoksa da Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik yaratan açıklamaları dikkatli yapmaları gerekiyor." dedi.
GÜNDEM 12.02.2022, 19:23
Bakan Çavuşoğlu, "Hazırlıklı olmak durumundayız ama şu anda bir panik havasında değiliz" ifadelerini kullandı.
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