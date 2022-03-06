Bakan Çavuşoğlu Rusya ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki son durum ele alındı.
GÜNDEM 06.03.2022, 19:40 06.03.2022, 19:44
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıSergey Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile ayrı ayrı telefonda görüştü.
Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinde devam eden krizin sona erdirilmesi ele alınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü hususların takibi yapıldı.
Çavuşoğlu-Kuleba görüşmesinde ise Ukrayna'daki son gelişmeler değerlendirildi.
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