Bakan Çavuşoğlu Taliban heyeti ile görüştü

Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Mawlawi Amir Khan Mutaqi'nin başkanlık ettiği heyet, Katar’ın başkenti Doha’dan Türkiye'ye geldi.

Bazı Türk yetkililerle temaslarda bulunacak olan Mutaqi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bakanlıkta bir araya geldi.

Muttaki, Doha’da salı günü Batılı diplomatlarla yaptığı görüşmede "Afgan hükümetini zayıflatmanın hiç kimsenin yararına olmadığını, çünkü bu durumun olumsuz etkilerinin dünyada doğrudan güvenlik ve ekonomi ile göçü etkileyeceğini" söylemişti.