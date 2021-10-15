Bakan Çavuşoğlu Taliban heyeti ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Başkanlığındaki Türk heyeti ile Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Mawlawi Amir Khan Mutaqi Başkanlığındaki heyet Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

GÜNDEM 15.10.2021, 12:34 15.10.2021, 16:29

Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Mawlawi Amir Khan Mutaqi'nin başkanlık ettiği heyet, Katar’ın başkenti Doha’dan Türkiye'ye geldi.

Bazı Türk yetkililerle temaslarda bulunacak olan Mutaqi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bakanlıkta bir araya geldi.

Muttaki, Doha’da salı günü Batılı diplomatlarla yaptığı görüşmede "Afgan hükümetini zayıflatmanın hiç kimsenin yararına olmadığını, çünkü bu durumun olumsuz etkilerinin dünyada doğrudan güvenlik ve ekonomi ile göçü etkileyeceğini" söylemişti.

#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv #Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Mawlawi Amir Khan Mutaqi #Taliban #Afganistan
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 15 Ekim 2021
İmsak 05:12
Güneş 06:32
Öğle 12:23
İkindi 15:33
Akşam 18:04
Yatsı 19:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1